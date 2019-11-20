«البحث الجنائي» في أجدابيا يداهم وكرًا لتصنيع الخمور المحلية بالمدينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 06:24 مساء
الأدوات المستخدمة في صناعة الخمور المحلية بإحدى الشقق في أجدابيا. (الإنترنت)

داهمت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا وكرًا لتصنيع الخمور المحلية بأحد الأحياء السكنية في المدينة، وفق ما أعلنته وحدة الإعلام الأمني عبر صفحة مديرية الأمن على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا وردت معلومات إلى وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي أجدابيا، «من مصادرنا الخاصة» تفيد بقيام شخص يدعى (م. ع.م) بتصنيع وبيع الخمور محلية الصنع في شقته.

وأضافت أنه بعد التأكد من المعلومة الواردة وأخذ الإذن من النيابة العامة جرت مداهمة الشقة عند الساعة الخامسة فجرًا والقبض على الشخص المطلوب ومصادرة الأدوات المستخدَمة في تصنيع الخمور المحلية ونقلها إلى القسم.

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

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