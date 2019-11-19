163 حادثا مروريا في أجخرة وأوجلة خلال 2019

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 02:50 مساء
مدير قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أوجلة وأجخرة، الرائد حسن عبدالرحيم، 18 نوفمبر 2019، (الإنترنت)

صرح مدير قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أوجلة وأجخرة، الرائد حسن عبدالرحيم، بأنّ إجمالي عدد الحوادث المرورية التي شهدتها مدينتا أوجلة وأجخرة، خلال العام الجاري وصل إلى 163 حادثا مروريا، منها 76 حادثا من الدرجة البالغة، و87 من الدرجة البسيطة.

وأشار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى وفاة ستة أشخاص في مثل هذه الحوادث، منوها بأنّ عددا كبيرا من المسافرين يتعرض لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا وأوجلة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

كما لفت عبدالرحيم إلى تهور بعض السائقين، وقيادتهم السيارات بسرعة زائدة، إضافة إلى تدهور هذه الطريق التي تمتد 220 كيلومترا. 

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يذكر أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قررت خلال الأسبوع الماضي منع سير شاحنات النقل الثقيل على طريق إجدابيا - الكفرة، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا من اليوم التالي، لكنها استثنت الشاحنات الخاصة بنقل الوقود إلى محطة كهرباء السرير.

ومن جهته أكد، عبدالرحيم، أنّ قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أوجلة وأجخرة بدأ خلال هذا الأسبوع بحجز الشاحنات المخالفة تنفيذا لهذا القرار، إلى حين مرور الساعات المسموح بها للقيادة.

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