تكليف «البحث الجنائي» فرع أجدابيا بالمشاركة في تأمين جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 11:50 صباحا
نقطة تفتيش تابعة للبحث الجنائي في جالو، 17 أكتوبر 2019، (الإنترنت)

كلف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، العقيد صلاح هويدي، أعضاء الإدارة فرع «أجدابيا - الواحات»، بالمشاركة في تأمين مدينة جالو جنوب شرق البلاد، التي تشهد حملة أمنية موسعة.

جاء هذا التكليف بعد اجتماع بين مدير أمن جالو المقدم خالد فرج العبار وهويدي، بشأن إعداد خطة أمنية مشتركة لتأمين المدينة، وحفظ الأمن العام، وضبط كافة المخالفين والسيارات غير المسجلة، التي تتجول دون لوحات معدنية أو رخص قيادة، إضافة إلى المركبات صاحبة الزجاج المعتم، وأيضا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر والممنوعات.

وتستمر هذه الحمله الأمنية الموسعة أسبوع، وتستهدف القوات الأمنية من خلالها القضاء على أوكار الجريمة وبيع الممنوعات. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة مماثلة لمديرية أمن أوجلة إجخرة، بدأت يوم الأربعاء الماضي، حيث انتشرت نقاط تفتيش أمنية ومرورية في شوارع أوجلة جنوب شرق البلاد.

وباشرت الدوريات في أوجلة التفتيش على رخص القيادة، وفحص الأوراق الثبوتية، وإجراءات السيارات واللوحات المعدنية، وإزالة الزجاج المعتم، وحجز المركبات المخالفة، لضبط الشارع وحفظ الأمن.

فردا أمن مشاركان في الحملة الأمنية بالمدينة
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