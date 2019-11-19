بريطانيا: نعمل مع ليبيا على وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 02:19 مساء
لقاء فتحي باشاغا الخميس مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسون، 7 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

قالت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل مع المنسق الليبي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة؛ لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، والتي سوف تشمل النظر في دور المرأة في مكافحة الإرهاب.

ونوهت بأن بريطانيا قامت في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف في الصراع الدائر حاليا، حسب بيان على حسابها بموقع التواصل «تويتر».

وفي سياق آخر، أكدت السفارة دعمها المرأة في ليبيا، وتشجيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إشراك النساء في العملية السياسية، كما حثت السفارة المرأة الليبية على المشاركة الكاملة والفعالة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت السفارة إطلاق حملة لدعم المساواة بين الجنسين في ليبيا، وستركز حاليا على الدور المهم الذي تلعبه النساء في السياسة والقضاء وحقوق الإنسان والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.

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