«تسييري طبرق» يدعو المعلمين إلى فتح المدارس واستئناف العملية التعليمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 08:47 مساء
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع المعلمين. (الإنترنت)

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، المعلمين في البلدية إلى ضرورة فتح المدارس واستئناف العملية التعليمية حرصا على مصلحة التلاميذ والطلاب.

جاء دعوة بوالخطابية خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع مديري المدارس لبحث إمكانية استئناف الدراسة في البلدية وفتح المدارس المغلقة بسبب إضراب المعلمين أمام التلاميذ والطلاب.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن بوالخطابية أثنى خلال الاجتماع على دور المعلمين، ودعم مطالبهم بحقوقهم المشروعة المتمثلة في زيادة الرواتب وتوفير تأمين صحي لهم ولأبنائهم.

ودعا بوالخطابية المعلمين ببلدية طبرق إلى ضرورة فتح المدارس العامة لاستئناف الدراسة للعام الجاري لصالح مستقبل التلاميذ والطلبة، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقهم في آن واحد.

وأكد بوالخطابية للمعلمين أن المجلس التسييري لبلدية طبرق يسعى لفتح المدارس «برضى المعلمين وإدارتهم حتى يكون هناك توافق من أجل الشروع في عملية فتح المدارس وإستئناف الدراسة».

حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة المركز الثقافي بمدينة طبرق كل من عضو المجلس التسييري للبلدية عبدالكريم بوطابونة ومراقب قطاع التعليم سالم جواد وعدد من الحكماء والأعيان.

يشار إلى أن عدد المدارس العامة الواقعة في نطاق بلدية طبرق يبلغ نحو 120 مدرسة عامة إضافة إلى 55 مدرسة خاصة.

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