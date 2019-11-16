سيالة يشارك في حلقة نقاشية حول ليبيا بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 09:57 صباحا
حلقة نقاشية حول ليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام بمشاركة سيالة، 15 نوفمبر 2019 (خارجية الوفاق)

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، في حلقة نقاشية حول الوضع الراهن في ليبيا، على هامش زيارته الولايات المتحدة الأميركية.

وقدم سيالة لمحة عن آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا وسبل حل الأزمة، وإسهام الولايات المتحدة في الوصول إلى حل يلبي تطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية بمؤسسات أمنية وعسكرية قوية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية، الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».
 
وحضر الحلقة النقاشية، التي استضافها معهد الولايات المتحدة للسلام أمس، لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن، وممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية وجمعية الأعمال الأميركية الليبية، إلى جانب مهتمين بالشأن الليبي.

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وفي سياق آخر، التقى سيالة والوفد المرافق له، عددا من القائمين على «مؤسسة الثرات»، وهي واحدة من دور الفكر المعروفة، وتناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا، حسب البيان.

والخميس الماضي، شارك وزير الخارجية رفقة المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، في أعمال المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» في واشنطن، بناء على دعوة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. وقال سيالة في كلمته إن الحكومة «تعكف على الانتهاء قريبا من إعداد استراتيجية وطنية تنتهج نهجا شاملا في مكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن هذه الخطوة «تدعم الإطار التشريعي وخاصة القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب».

حلقة نقاشية حول ليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام بمشاركة سيالة، 15 نوفمبر 2019 (خارجية الوفاق)
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