عضو بالكونغرس يستعرض مع سيالة وباشاغا مبادرته لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 01:30 صباحا
رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بالكونغرس تيد دوتش، مع سيالة وباشاغا, 15 نوفمبر 2019 (خارجية الوفاق)

استعرض رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تيد دوتش، مبادرته لحل الأزمة الليبية، مع وزير الخارجية الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، اللذين يزوران الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإن دوتش أعرب خلال اللقاء عن رغبته في الإسهام بحل الأزمة الليبية.

واستعرض مشروع القانون المعروض على الكونغرس بشأن ليبيا، وأبدى اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار في حرب طرابلس.

في سياق متصل التقى باشاغا وسيالة، الجمعة أيضا، مساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تناول الاجتماع تطورات الوضع الأمني والإنساني جراء حرب طرابلس، واستئناف العملية السياسية وتوطيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، والعمل على التعاون في إعداد خطة أمنية شاملة في برامج التدريب.

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