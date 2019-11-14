جمعة غريبة: لسنا مسؤولين عن توقف منظومة الجوازات في منفذ رأس إجدير

منفذ رأس جدير الحدودي، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عميد جمعة غريبة، مسؤولية المصلحة عن توقف منظومة الجوازات في منفذ رأس إجدير الحدودي.

وأكد، في بيان، أن التوقف لا يرجع إلى انقطاع الكهرباء أو أي عائق آخر، مطالبا «الجهات ذات العلاقة بتحمل المسؤولية تجاه المواطن».

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وتابع: «مراعاة لكبار السن، نرجو من المسافرين البقاء فى منازلهم حتى عودة منظومة الجوازات للعمل من جديد».

وتوقفت منظومة الجوازات عن العمل أمس، مما أدى إلى ازدحام شديد في حركة المسافرين على الجانبين الليبي والتونسي من المنفذ.