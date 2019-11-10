انقطاع الكهرباء عن منطقتين بسوق الجمعة بسبب أعمال حفر عشوائي

فنيو شركة الكهرباء أثناء صيانة أحد الكوابل المقطوعة في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة في سوق الجمعة نتيجة أعمال حفر عشوائية قام بها أحد المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على إعادة التيار للمنطقتين.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أحد المواطنين بمنطقة سوق الجمعة قام بأعمال حفر عشوائية ما أدى إلى قطع الكابل 11/30 الواصل بين محطة أولاد الحاج إلى بلفنجر 27، ونتج عنه انقطاع التيار عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة، وجارٍ العمل على إعادة تغذية المنطقتين بالتيار الكهربائي.

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وأفادت الشركة أمس السبت بأن التيار انقطع عن منطقة الساعدية جنوب العاصمة طرابلس منذ الجمعة الماضية، نتيجة انقطاع كوابل الشبكة، بسبب محاولات لسرقة الأسلاك، وفق بلاغ تلقته من مدير إدارة توزيع الجفارة عن الانقطاع.

وأوضحت الشركة أنه بعد انتقال فرق الصيانة للموقع تبين وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني (30 الساعدية)، والعثور على جثة لشخص أسمر البشرة وبجواره آلة لقطع الأسلاك، مرجحة أن يكون سقط أثناء محاولته قطع الأسلاك.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها أبلغت الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث للكشف على الجثة، مشيرة إلى أنه أعطت الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.