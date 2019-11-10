انقطاع الكهرباء عن منطقتين بسوق الجمعة بسبب أعمال حفر عشوائي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 10 نوفمبر 2019, 06:22 مساء
فنيو شركة الكهرباء أثناء صيانة أحد الكوابل المقطوعة في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة في سوق الجمعة نتيجة أعمال حفر عشوائية قام بها أحد المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على إعادة التيار للمنطقتين.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أحد المواطنين بمنطقة سوق الجمعة قام بأعمال حفر عشوائية ما أدى إلى قطع الكابل 11/30 الواصل بين محطة أولاد الحاج إلى بلفنجر 27، ونتج عنه انقطاع التيار عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة، وجارٍ العمل على إعادة تغذية المنطقتين بالتيار الكهربائي.

اقرأ أيضا: جثة أفريقي تكشف لغز انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية

وأفادت الشركة أمس السبت بأن التيار انقطع عن منطقة الساعدية جنوب العاصمة طرابلس منذ الجمعة الماضية، نتيجة انقطاع كوابل الشبكة، بسبب محاولات لسرقة الأسلاك، وفق بلاغ تلقته من مدير إدارة توزيع الجفارة عن الانقطاع.

وأوضحت الشركة أنه بعد انتقال فرق الصيانة للموقع تبين وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني (30 الساعدية)، والعثور على جثة لشخص أسمر البشرة وبجواره آلة لقطع الأسلاك، مرجحة أن يكون سقط أثناء محاولته قطع الأسلاك.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها أبلغت الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث للكشف على الجثة، مشيرة إلى أنه أعطت الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب يحسن من جودة نومك