جثة أفريقي تكشف لغز انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 07:03 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن منطقة الساعدية منذ ليلة أمس الجمعة، بسبب محاولات لسرقة الأسلاك.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى أنه بعد ورود بلاغ من مدير إدارة توزيع الجفارة بانقطاع التيار، أظهر الكشف وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، ووجود جثة شخص أسمر البشرة «من إحدى الدول الأفريقية»، وبجانبه آلة قطع الأسلاك.

ورجحت الشركة أن الشخص الذي وُجدت جثته سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، في إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن الجهات الأمنية هرعت إلى المكان بعد إبلاغها، للكشف على الجثة وتم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

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