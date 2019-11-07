«أمن الشاطئ» تحذر من عملة مزورة من فئة العشرة دنانير متداولة بالسوق المحلية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 07 نوفمبر 2019, 10:17 مساء
مقر مديرية من الشاطئ. (الإنترنت)

حذرت مديرية أمن الشاطئ جنوب غرب ليبيا، المواطنين من وجود عملة ورقية مزورة من فئة «العشرة دنانير الإصدار الجديد»، يجري تداولها في الأسواق هذه الأيام.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية في إيجاز صحفي أن تقرير قسم التزوير والتزييف بإدارة المختبرات والأدلة الجنائية أكد أن «العملة مصنعة بطريقة احترافية وتحمل نفس الأرقام، وهي غير مطابقة للعملة النقدية الصحيحة من حيث المقاس، كما تفتقد الورقة النقدية بروز العلامات المميزة لضعاف البصر، والعلامات المالية، والطباعة البارزة الملموسة المصممة للكلمات والأرقام (مصرف ليبيا المركزي - عشرة دينار- التوقيع)».

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن الورقة النقدية المزورة «تفتقد الشريط الفضي المجسم، والشريط الأمني المتحرك للصورة، وعند تسليط الأشعة فوق البنفسجية (UV) علي الورقة النقدية يتضح عدم وجود علامات أمنية غير مرئية، فضلًا عن أنها لا تحمل وسائل الأمان المرئية وغير المرئية والمميزة للأوراق النقدية من نفس الفئة والإصدار، مؤكدا أنها مطبوعة على ورق الطباعة العادية بطباعة ليزرية ملونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: مصنع البولي إيثلين في «رأس لانوف» يعطي دفعة للاقتصاد الليبي