رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 05:33 مساء
لقاء السارج مع مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال دهان. 0المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال دهان بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، كمال دهان، عرض خلال الاجتماع «الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة دعما للجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن دهان نقل للسراج «دعم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد لحكومة الوفاق الوطني، وتأكيده بأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية».

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