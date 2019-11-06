توزيع صناديق لجمع المخلفات البلاستيكية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 08:38 صباحا
أحد الصناديق المخصصة لجمع المخلفات البلاستيكية في شارع بطرابلس، 5 أكتوبر 2019، (طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، توزيع صناديق لجمع المخلفات البلاستيكية في أماكن متفرقة داخل الحدود الإدارية للبلدية.

ودعت المواطنين إلى فرز البلاستيك، والتخلص منه في تلك الصناديق؛ حتى يتم الاستفادة من الكميات الهائلة من المخلفات البلاستيكية لإعادة تدويرها، منوهة بأن فرز المخلفات البلاستيكية يقلل من ناتج القمامة بنسبة 25%، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن النفايات البلاستيكية تتضمن «قنينات الماء بأحجامها المختلفة، قواريرالشامبو ومواد التنظيف المختلفة، أكياس النايلون بمختلف أحجامها، الأغلفة البلاستيكية للأغذية، الكراسي والطاولات أو أي مخلفات أثاث تتكون من المواد البلاستيكية».

اقرأ أيضا: إزالة القمامة في «الهضبة» بطرابلس

وتوزعت الصناديق على الأماكن التالية: «زاوية الدهماني قرب محطة الوقود، شارع النصر قرب مدرسة معيتيقة الثانوية للبنات، نهاية شارع الظل أسفل سور مدرسة صلاح الدين، شارع الجرابة قرب الحديقة العامة، مركز تجميع القمامة مقابل المقبرة المسيحية، مركز تجميع القمامة الظهرة في موقف السيارات، شارع 21 نوفمبر».

ووزعت أيضا في «مركز تجميع القمامة جزيرة الجرّات مقابل مقبرة منيدر بالقرب من المدرسة، ومركز تجميع القمامة شارع الإلكترونات الظهرة، وشارع البلدية خلف مبنى بلدية طرابلس المركز، ونهاية شارع جمال تقاطع عمر المختار بموقف السيارات، وصندوقين في تقاطع الإشارة الضوئية أبومشماشة تجاه مسجد القدس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة