توزيع صناديق لجمع المخلفات البلاستيكية في طرابلس

أحد الصناديق المخصصة لجمع المخلفات البلاستيكية في شارع بطرابلس، 5 أكتوبر 2019، (طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، توزيع صناديق لجمع المخلفات البلاستيكية في أماكن متفرقة داخل الحدود الإدارية للبلدية.

ودعت المواطنين إلى فرز البلاستيك، والتخلص منه في تلك الصناديق؛ حتى يتم الاستفادة من الكميات الهائلة من المخلفات البلاستيكية لإعادة تدويرها، منوهة بأن فرز المخلفات البلاستيكية يقلل من ناتج القمامة بنسبة 25%، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن النفايات البلاستيكية تتضمن «قنينات الماء بأحجامها المختلفة، قواريرالشامبو ومواد التنظيف المختلفة، أكياس النايلون بمختلف أحجامها، الأغلفة البلاستيكية للأغذية، الكراسي والطاولات أو أي مخلفات أثاث تتكون من المواد البلاستيكية».

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وتوزعت الصناديق على الأماكن التالية: «زاوية الدهماني قرب محطة الوقود، شارع النصر قرب مدرسة معيتيقة الثانوية للبنات، نهاية شارع الظل أسفل سور مدرسة صلاح الدين، شارع الجرابة قرب الحديقة العامة، مركز تجميع القمامة مقابل المقبرة المسيحية، مركز تجميع القمامة الظهرة في موقف السيارات، شارع 21 نوفمبر».

ووزعت أيضا في «مركز تجميع القمامة جزيرة الجرّات مقابل مقبرة منيدر بالقرب من المدرسة، ومركز تجميع القمامة شارع الإلكترونات الظهرة، وشارع البلدية خلف مبنى بلدية طرابلس المركز، ونهاية شارع جمال تقاطع عمر المختار بموقف السيارات، وصندوقين في تقاطع الإشارة الضوئية أبومشماشة تجاه مسجد القدس».