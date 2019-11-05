إزالة القمامة في «الهضبة» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 02:12 مساء
قمامة متراكمة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، (مديرية أمن طربلس: أرشيفية)

أشرف قيادات في مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، على أعمال إزالة القمامة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت المديرية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك» صورا أظهرت حجم تكدس القمامة في المنطقة، إضافة إلى إشعال النار في بعض المخلفات، مما يمثل تهديدا لحياة السكان.

وتشهد طرابلس نشاطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في أعمال إزالة المخلفات والقمامة، إذ أعلنت بلدية طرابلس المركز رفع أكوام القمامة في محلة المنصورة، يوم السبت الماضي.

لكن البلدية حذرت من عودة أكوام القمامة، موضحة أنه في اليوم نفسه، أفرغت شاحنات صغيرة ومتوسطة حمولاتها من النفايات في المكان ذاته.

حرث نفايات في المكان
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم