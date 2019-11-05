ميناء طرابلس يستقبل ناقلة محملة بـ33 مليون لتر وقود

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 01:50 مساء
ناقلة «أنوار ليبيا» في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استقبال ميناء طرابلس البحري الناقلة النفطية «أنوار ليبيا» محملة بنحو 33 مليون لتر من الوقود، والبدء في تزويد المحطات التابعة لشركات التوزيع «الراحلة، ونفط ليبيا، والشرارة الذهبية، والطرق السريعة».

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الناقلة النفطية «أنوار أفريقيا» أنهت عملية تفريغ شحنتها من الوقود في الميناء، بعد أن كانت قد شرعت بعمليات الضخ والتفريغ مساء 30 أكتوبر.

ولفتت إلى أن الإمدادات لمستودع طرابلس النفطي عبر مستودع الزاوية النفطي مستمرة بالضخ، مطمئنة المواطنين بأن الوقود متوافر و«لا داعي للانجرار وراء الإشاعات والازدحام على المحطات».

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