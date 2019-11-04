بدء بناء مدرسة في سيدي خليفة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 12:00 مساء
جانب من استلام الأرض المخصصة لبناء مدرسة في سيدي خليفة، 3 نوفمبر 2019، (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي، بدء تنفيذ مشروع بناء مدرسة في منطقة سيدي خليفة، بعد تسليم موقع الأرض إلى الشركة المنفذة.

وستضم المدرسة عشرة فصول دراسية، إضافة إلى المرافق الأخرى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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يذكر أن قطعة الأرض تلك، والتي تبلغ مساحتها نصف هكتار، تبرع بها عدد من المواطنين، وقد أثنت البلدية على مبادرتهم، وقرر رئيس مجلسها التسييري، الصقر بوجواري، منحهم شهادات شكر وتقدير، كاشفا أن البلدية تخطط من أجل إنشاء فصول دراسية إضافية في سيدي خليفة.

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