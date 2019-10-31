إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي على متن مركبين خشبيين

إنقاذ مركب المهاجرين غير الشرعيين، 30 أكتوبر 2019

تمكنت قوات حرس السواحل التابعة للبحرية الليبية، أمس الأربعاء، من إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن مركبين خشبيين.

وقال الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، إن الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/طرابلس، أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، فجر أمس، بناء على نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير (فلوكة) عليهما 200 مهاجر غير شرعي، من بينهم 7 نساء و3 أطفال.

وأضاف قاسم، أنه عثر على القارب الأول شمال غرب بوكماش، والقارب الثاني شمال شرق مليتة، مشيرا إلى أن المركب الخشبي الكبير كان على متنه نحو 200 مهاجر غير شرعي، والمركب الخشبي الصغير (فلوكة) على متنه نحو 15 مهاجرا غير شرعيا.

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ولفت إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وفيهم «جنسيات مصرية ومغربية وتونسية وبنغالية» وغيرها، موضحا أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء جنزور.

ووجه قاسم الشكر لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للتعاون في إنزال واستلام المهاجرين، وكذلك لميناء طرابلس البحري للتعاون مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء، ومع القوات البحرية عموما.

إنقاذ مركب المهاجرين غير الشرعيين، 30 أكتوبر 2019

إنقاذ مركب المهاجرين غير الشرعيين، 30 أكتوبر 2019