إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعي قرب بوكماش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 08:22 صباحا
مهاجرون غير شرعيين خلال مهمة إنقاذ نفذتها القوات البحرية قرب بوكماش أمس الأحد. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية على متن قارب مطاطي على بعد نحو 75 كلم شمال غرب بوكماش.

وحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية، فإن المهاجرين بينهم 14 امرأة»، وأشار البيان إلى «ورود إشارة من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية»، لافتا إلى أن «الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، أمس الأحد».

القوات البحرية تنفي اتهامات منظمة «سي آي»

وعقب إنقاذ المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، ثم تسليمهم إلى مركز إيواء جنزور التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية.

وأول أمس السبت، قالت منظمة «سي آي» غير الحكومية إنها أنقذت 90 مهاجرا، كانوا على متن قارب نجاة، فيما اتهمت خفر السواحل الليبيين بتهديدها بالسلاح، لكن خفر السواحل نفى تهديده أو اعتراضه أي قطع بحرية، معتبرا هذه الاتهامات محض افتراء.

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