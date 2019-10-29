وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع سفير إندونيسيا تطوير العلاقات الثنائية

وزير الاقتصاد والصناعة، علي العيساوي، مع القائم بالأعمال بسفارة إندونيسيا، محمد عامر، 29 أكتوبر 2019 (وزارة الاقتصاد)

بحث وزير الاقتصاد والصناعة، علي عبدالعزيز العيساوي، مع القائم بالأعمال بسفارة إندونيسيا، محمد عامر، تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.

ووفق بيان للوزارة، أكد العيساوي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، اليوم، أهمية التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية وبالأخص مجال التكنولوجيا.

من جانبه عبر عامر عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع ليبيا في كل أوجه التعاون الاقتصادي، خصوصا المشاريع المعتمدة على المنتجات النفطية وإعادة تدوير المنتجات، وقدم دعوة إلى وزير الاقتصاد والصناعة لزيارة إندونيسيا على رأس وفد اقتصادي.