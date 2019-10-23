«الرئاسي»: العودة إلى المسار السياسي تتطلب ترتيبات وقواعد جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:41 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، (الإنترنت: أرشيفية)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن العودة إلى المسار السياسي تتطلب «آلية وترتيبات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها الاعتداء على العاصمة»، مرحبا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد المجلس أنه «لا عودة إلى الوراء، ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية المنشودة في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق»، حسب بيان اليوم الأربعاء، في ذكرى التحرير، على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس بموقع التواصل «فيسبوك».

ووجه المجلس التحية إلى «المدافعين عن حق الشعب في اختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات نزيهة»، داعيا الجميع إلى إدراك أن العالم «لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا، وقد حان وقت العمل والبناء، مستفيدين في ذلك من أخطاء الماضي».

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