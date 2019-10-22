«تسييري الكفرة» يبحث مشكلة نقص المياه في قرى منطقة بزيمة

اجتماع «تسييري الكفرة» لبحث مشكلة نقص المياه في بزيمة، 22 أكتوبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

عقد المجلس التسييري لبلدية الكفرة اجتماعًا مع اللجنة التسييرية لمنطقة بزيمة الجديدة وأعيانها، تناول مشكلة نقص المياه في قرى المنطقة.

وتقدمت اللجنة التسييرية بعدد من الطلبات التي تحتاجها المنطقة، وتخص عدة قطاعات مثل المياه والكهرباء والتعليم، حسب بيان المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستعرض المجلس كافة الاحتياجات التي تقدمت بها اللجنة العام الماضي، التي تمكن من توفيرها.

ووقع المجلس التسييري للبلدية، يوم الخميس الماضي، عقد حفر بئر مياه في قرية المعلمين، في إطار خطة معالجة مشاكل شح المياه داخل المدينة وضواحيها، كما وفر مضخة مياه لقرية بلال.

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وتعاني مدن عديدة أزمة شح المياه، ومنها طبرق حيث تحتاج محطة معالجة مياه البحر فيها إلى أعمال صيانة مكثفة، وأيضًا سرت وغريان، التي انقطعت المياه عن مناطق بهما لأشهر.