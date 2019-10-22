المسماري: تدمير دشم ومخازن أسلحة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 10:19 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف المسماري أن الغارات نجم عنها «انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق الصواريخ والذخائر»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، والذي تعرض للقصف أيضا.

وكان المسماري قد أعلن يوم الجمعة الماضي، قصف أهداف عسكرية في مصراتة، قائلًا إن 6 غارات استهدفت  «هناجر ومخزن صواريخ غراد» في المدينة، ما أدى لإحداث انفجارات قوية جدا.

لكن قبلها بساعات، نشر الإعلام الحربي لـ«عملية بركان الغضب» صورا يقول إنها لحطام طائرة مسيرة، أسقطتها وسائط دفاعه الجوي، بينما كانت تغير على مواقع في مدينة مصراتة.

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