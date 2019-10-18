«عملية بركان الغضب» تنشر صورا لحطام طائرة مسيرة أسقطتها في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 08:19 مساء
صور لحطام طائرة مسيرة أسقطتها دفاعات «بركان الغضب» في مصراتة, 18 أكتوبر 2019 (عملية بركان الغضب)

نشر الإعلام الحربي لـ«عملية بركان الغضب» صورا يقول إنها لحطام طائرة مسيرة، أسقطتها وسائط دفاعه الجوي بينما كانت تغير على مواقع في مدينة مصراتة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

من جانبه قال الناطق باسم قوات الجيش، التابعة لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن «قوات الجيش أسقطت طائرة وينغ لونغ، دون طيار قصفت أهدافا مدنية في مدينة مصراتة البارحة».

وأوضح قنونو أن الطائرة كانت «مجهزة بثمانية صواريخ موجهة، وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها»، لافتا إلى أن الطائرة «التي أسقطتها قواتنا دعمت بها دولة الإمارات»، قوات الجيش التابعة للقيادة العامة.

وتابع أن «هذه هي المرة الثالثة التي تنجح فيها قواتنا في إسقاط طائرة مسيرة»، بعد إسقاط «دفاعاتنا الجوية في الثالث من أغسطس طائرة مسيرة بالقرب من أبوقرين، وفي 18 أغسطس طائرة إماراتية مسيرة ثانية في محيط مطار مصراتة».

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