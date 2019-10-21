بدء توسعة وتحوير محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 11:40 مساء
عمليات توسعة وتحوير محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي, 21 أكتوبر 2019 (مطار معيتيقة)

بدأت أعمال مشروع توسعة وتحوير محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي، من قبل الشركة المتعاقد معها من طرف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بعد اعتماد التصاميم من قبل مصلحة المطارات.

ووفق بيان للمصلحة اليوم، يستغرق تنفيذ المشروع 3 أشهر، فيما سيتم من خلال أعمال التوسعة المنفذة إنشاء محطة ركاب لمغادرة الرحلات الدولية تحوي 18 منصة قبول ركاب جديدة وعدد ثلاث بوابات مغادرة رحلات دولية تسع ما يزيد على 750 مسافرا.

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كما ستضم أعمال التوسعة، منطقة لمراقبة الجوازات وتفتيش الحقائب المحمولة بالإضافة إلى استحداث بعض المرافق الخدمية والأنشطة التجارية التي ستساهم وبشكل فعال في استيعاب عدد أكبر من المسافرين وتقديم خدمات تليق بهم.

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