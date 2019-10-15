الخطوط الجوية الإفريقية: سنعود للعمل بمطار معيتيقة «حال توافرت الشروط الأمنية»

مطار معيتيقة, (أرشيفية :الإنترنت)

قال الناطق باسم الخطوط الجوية الإفريقية عمران الزبادي، إن شركته ستعود للتشغيل من طرابلس حال توافرت الشروط الأمنية بمطار معيتيقة.

ولفت الزبادي، في بيان للشركة الإثنين، أن الخطوط الجوية الإفريقية ستستأنف رحلاتها إلى عمان بالأردن من مصراتة بدءًا من 28 أكتوبر الحالي، بواقع رحلتين أسبوعيا (الجمعة والإثنين)، بالإضافة إلى الرحلة الاعتيادية من بنغازي يوم الجمعة من كل أسبوع.

وتقرر إغلاق مطار معيتقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، والذي تعرض للقصف أيضا.