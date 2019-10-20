ارتفاع العملات الرئيسة في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:45 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الرئيسة الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار اليوم الأحد.

وصعد الدولار بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.18 دينار، مقابل 4.16 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق قرش واحد مسجلا 4.55 دينار، مقابل 4.54 دينار السبت، لكن الجنيه الإسترليني سجل ارتفاعا هو الأكبر بفارق سبعة قروش ليبلغ 5.15 دينار، مقابل 5.08 دينار أمس.

وزادت الليرة التركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 0.72 دينار، مقابل 0.70 دينار أمس، كما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.45 دينار ليبي مقابل 1.43 دينار ليبي.

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