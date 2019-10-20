حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (20 أكتوبر)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق البلاد.

لكن النشرة الجوية الصادرة عن المركز توقعت ارتفاعًا بسيطا غدًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع نشاط نسبي للرياح على المناطق الساحلية في فترة المساء، خصوصًا غدًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة أحيانًا .

ومازالت تتكاثر السحب اليوم وغدًا على مناطق الساحل الشرقي، خصوصًا الجبل الأخضر وبعض مناطق الجنوب الغربي، مع فرصة هطول أمطار متفرقة، وفق النشرة.

رأس اجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون مغطاة جزئيًّا بالسحب اليوم على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في المساء على المناطق الساحلية خصوصًا غدًا، ما قد يستبب في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى امساعد ـ الواحات ـ مرادة

تتكاثر السحب على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها سحب رعدية أحيانًا. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

الطقس غائم اليوم مع هطول أمطار متفرقة، خصوصًا على مناطق الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.