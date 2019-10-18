ملعب المدينة الرياضية في سرت يرى النور خلال 45 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 11:02 صباحا
رئيس هيئة الشباب والرياضية يجتمع مع عميد بلدية سرت. (صفحة البلدية بفيسبوك).

أكدت بلدية سرت أن ملعب المدينة الرياضية في سرت سيرى النور خلال 45 يوما من تاريخ بداية العمل الفعلي على إعادة تهيئته، بناء على عطاء تمت ترسيته على إحدى الشركات المحلية المتخصصة.

وأوضحت البلدية أن أوضاع الرياضة في سرت كانت على جدول اجتماع عقده رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري في مكتبه مع عميد بلدية سرت مختار المعداني.

ونبهت البلدية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إلى أن الاجتماع تطرق إلى تسريع إعادة تهيئة ملعب المدينة الرياضة بحلته الجديدة، على أن تكون مدة التنفيذ 45 يوما من بداية العمل الفعلي، مضيفة أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية سرت، وبعض ملاعب الخمسيات التي يتم إعادة تهيئتها.

كما تم التطرق الي مشروع دعم الشباب والذي تشرف عليه بلدية سرت بالمشاركة مع صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم الشباب من خلال المشروعات الصغرى.

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