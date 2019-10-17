تحالف القوى الوطنية يحمل البعثة الأممية مسؤولية التحقيق في «استهداف عائلة التميمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:46 مساء


دان حزب تحالف القوى الوطنية، حادث استهداف سيارة المواطن عبدالرحمن التميمي، مما تسبب في مقتل زوجته الحامل وشقيقته وطفليْه في منطقة الساعدية.

وحمّل الحزب في بيان له مساء الخميس، «بعثة الأمم المتحدة مسؤولية التحقيق في هذه الجرائم وتقديم المجرميـن المسؤوليـن عنها إلى العدالة الدولية».

وطالب الحزب، «البعثة الأممية بالضغط من أجل وقف هذه الحرب التي يدفع ثمنها المواطن البسيط في كل ليبي».

ولقي 4 أشخاص من عائلة ليبية أمس حتفهم، بعد أن علقوا بمنطقة اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.  

وأكد أحد أقارب عائلة التميمي، لـ«بوابة الوسط»، مقتل «زوجة عبدالرحمن التميمي وابنتيه وشقيقته بالرصاص، بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين وسط الاشتباكات بمنطقة الساعدية جنوب طرابلس».

ولفت قريب العائلة إلى أن «الزوج عبدالرحمن التميمي جرى إسعافه إلى مستشفى ترهونة»، مضيفا أن «عائلة عبدالرحمن التميمي كانوا في طريقهم إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة طرابلس».

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