وزير «تعليم الوفاق» يتفقد مدارس في طرابلس ويبحث مشاكل المعلمين

المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل. (أرشيفية: الإنترنت)

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس في مدينة طرابلس، في إطار متابعة سير العملية التعليمية التي بدأت أول أمس الأحد.

ونشرت وزارة التعليم عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» مقاطع فيديو تظهر مناقشة الوزير مع معلمين ومسؤولين وطلاب في فصول إحدى المدارس، مشيرة إلى أنه «يستمع لمشاكل المعلمين واحتياجات الطلبة في مدرسة علي حيدر الساعاتي».

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وانطلق العام الدراسي الجديد الأحد الماضي، في هدوء تام عكس المعتاد، فالكثير من المدارس لم يفتح أبوابه، بسبب اعتصام المعلمين الذين يواصلون منذ أسابيع إضرابهم عن العمل، تلبية لدعوة نقابتهم العامة التي طالبت بتفعيل قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2018، الخاص بزيادة المرتبات.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

يذكر أن قطاع التعليم في ليبيا يعاني عدة مشاكل، منها عدم تسوية أوضاع المعلمين، خاصة المعينين الجدد، وعدم تسوية الترقيات منذ العام ٢٠١٤، التي لم تنفذ حتى الآن، إضافة إلى حاجة عدد كبير من المدارس للصيانة والفصول الدراسية، إضافة إلى نزوح الطلبة بعيدا عن مناطقهم التي تشهد توترا أمنيا.