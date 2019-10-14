3 قتلى في حصيلة أولية لقصف الفرناج

آثار القصف الذي تعرضت له أحد المنازل في حي الفرناج. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

أعلن جهاز الإسعارف والطوارئ، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية لقصف بالطيران الحربي على منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وأشار الناطق باسم الجهاز، أسامة علي، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إلى انتشال ثلاث جثث لبنات من عائلة نعيم كشيرة، وإسعاف طفل ووالدته بعد القصف الذي استهدف منزل العائلة المستأجر من عائلة السويح وتعرض للتدمير خلال قصف الفرناج.

من جهتها، نوهت وزارة الصحة إلى بتر ساق طفلة بقسم العناية الفائقة، وإصابة إمرأة حالتها غير مستقرة.

ويواصل فريق الإسعاف والطوارئ جهود إنقاذ أفراد العائلة النازحة من مناطق الاشتباكات، ورجح الناطق باسم الجهاز أن يكونوا تحت أكوام الأنقاض.

وأظهرت صور حصلت عليها «بوابة الوسط» آثار الدمار الذي لحق بمنزل العائلة، فيما لم يتسن التأكد من هوية الطائرات التي شنت القصف أو أعدادها.

آثار القصف الذي تعرضت له أحد المنازل في حي الفرناج. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

آثار القصف الذي تعرضت له أحد المنازل في حي الفرناج. (جهاز الإسعاف والطوارئ)