السراج والمشري يبحثان آخر تطورات الوضع الميداني في حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 05:52 مساء
فائز السراج، وخالد المشري, 12 أكتوبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، آخر تطورات الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها.

وأوضح بيان لحكومة الوفاق، اليوم، أن الاجتماع بحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات، كما بحث «الجهود المبذولة على الجبهة السياسية المواكبة للجهد العسكري».

السراج: نشاط الإرهاب ازداد بسبب الاعتداءات الأخيرة

وتطرق السراج والمشري خلال الاجتماع للمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للأزمة الليبية، وشددا على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي «دون أي إقصاء».

وتشهد ضواحي طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى إلى سقوط الآلاف من القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين.

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