توزيع مساعدات على 400 أسرة نازحة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:35 صباحا
بعض المساعدات المقدمة إلى النازحين في سرت، 10 أكتوبر 2019، (بلدية سرت)

بدأت لجنة الأزمة في بلدية سرت، بالتعاون مع فوج كشاف المدينة، توزيع مساعدات إنسانية على 400 أسرة نازحة من العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأوضحت البلدية أن المساعدات تضمنت سلات غذائية وأدوات أخرى للمعيشة، منوهة بأن المسئولين في البلدية وفوج الكشاف تابعوا آلية التوزيع، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أن البلدية تستقبل أيضا نحو 1300 أسرة نازحة من مدينة مرزق، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية داخلها، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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