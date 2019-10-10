الخارجية السودانية تطالب بالقبض على قتلة «مواطنات سودانيات» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 10:05 مساء

طالبت وزارة الخارجية السودانية السلطات الليبية بالقبض على قتلة «مواطنات سودانيات» في بنغازي.

واستدعت الخارجية السودانية، الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم «على خلفية جرائم مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية»، وفقا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

ودعت الخارجية السودانية «السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين بليبيا».

من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بـ«التعازي لأسر الفقيدات وعبر عن استنكاره الجرائم، كما وعد بنقل الرسالة التي أبلغت إليه بأعجل ما يمكن للسلطات الليبية».

كما أكد القائم بالأعمال الليبي «حرص الحكومة الليبية على حماية المواطنين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين».   

ولفتت الخارجية السودانية إلى أن «القنصل العام بمدينة بنغازي السفير عمر صالح قام بتحركات واسعة  شملت وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة نتائج التحقيقات في الجرائم ولبحث وسائل تأمين أفراد الجالية».

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وأشارت الخارجية السودانية إلى أنه «يجري التنسيق مع رئيس وأعضاء الجالية في بنغازي لتجميع الأسر في أماكن آمنة بغية توفير الحماية لهم بالتعاون مع السلطات الليبية».

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