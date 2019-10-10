مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 09:40 مساء
جثة سيدة سودانية عثر عليها في بنغازي. (الوسط)

أكد مصدر أمني العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وعليهما آثار تعذيب في مدينة بنغازي، لافتا إلى أن هناك بلاغا عن خطف ثلاث نساء سودانيات خلال هذا الأسبوع بالمدينة.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن «الجثة الأولى وجدت على البحر  وعليها آثار تعذيب بمنطقة الصابري تعود لسيدة سودانية تدعى زينب، وهي من سكان شارع الشريف».

وتابع قائلا: «أما الجثة الثانية فهي لسيدة سودانية تدعى عائشة يونس من سكان السلماني، وعثر عليها قرب مستشفى الجلاء وعليها آثار تعذيب».

ولفت المصدر الأمني إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن «عمليات الاعتقال قامت بها مجموعات مسلحة ترتدي زي الصاعقة، حيث جرى اعتقال عائشة من منزلها وزينب من مزين نسائي بالمدينة».

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك «بلاغات من عائلات سودانية بخطف ثلاث نساء من قبل مسلحين ولم يعرف مصيرهن».

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