تركيا تصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية حول ليبيا

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، متحدثا للصحفيين. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية الجارية حول ليبيا «باعتبارها فاعلًا مهمًّا».

ولفت تشاووش أوغلو في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب وصوله الجزائر عشية الثلاثاء؛ لإجراء مشاورات مع نظيره صبري بوقادوم ورئيسي الدولة الموقت والبرلمان، إلى تأثر الجزائر بالتطورات في ليبيا، قائلًا: «إنها لاعب مهم فيما يتعلق بالشأن الليبي؛ لذلك نصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية».

وجولة ممثل الدبلوماسية التركية إلى الجزائر وتلميحه إلى مؤتمر برلين تأتي وسط حديث عن عقبات رئيسية تتمثل في إقناع أنقرة بالجلوس مع مسؤولين كبار من دول أخرى، لاسيما وأنه سبق وانسحب الوفد التركي من مؤتمر عُـقد حول ليبيا في إيطاليا منتصف نوفمبر 2018 على خلفية «إقصاء» نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من المشاركة في اجتماعات بين المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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وليس من وليد الصدفة أن يؤكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، على «ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء» في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده في برلين قريبًا.

وكشفت السفارة التركية بالجزائر، في بيان لها، أن زيارة العمل التي بدأها وزير خارجية الجمهورية التركية للجزائر ستدوم يومين.

وأضاف بيان السفارة أن أجندة أوغلو ستتمحور أساسًا في إجراء مناقشات وعدة لقاءات لدراسة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بين الجزائر وتركيا.