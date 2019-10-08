السراج يؤكد لسلامة ضرورة دعوة كل الدول المعنية بليبيا في مؤتمر برلين

لقاء السراج وسلامة بمقر المجلس لارئاسي في طرابلس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، السفيرة ستيفاني ت. ويليامز، «ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء» في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده في برلين خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن لقاء السراج مع سلامة ونائبته «تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية» و«المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية».

وأضاف أن السراج أكد خلال الاجتماع «التصميم على دحر العدوان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديمقراطية، كما أكد ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، التي طالت المدنيين، وكان آخرها قصف نادي الفروسية بجنزور، الذي أدى إلى إصابة عدد من الأطفال، والاعتداءات المستمرة على مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين».

من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة «رفضه التام أي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.