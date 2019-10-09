اللجنة المكلفة بإعداد مقترح هيكلة الجامعات الليبية تعقد اجتماعها الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 04:00 مساء
جانب من اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح هيكلة الجامعات الليبية. (الإنترنت)

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، اجتماعها الدوري العادي التاسع عشر، صباح الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد المنعم إمحمد أبولائحة؛ لمناقشة التوصيات والمقترحات التي تضمنتها المقاربات الأولية، للخروج من بعض المختنقات والصعوبات الآنية التي تمر بها بعض الجامعات.

كما تناولت اللجنة أيضا، الأسس والمعايير التي ينبغي أن توضع للخروج بتصور ورؤية لتطوير التعليم في ضوء المعطيات القائمة، واستشراف المستقبل، وفقا لتطور البيانات الإحصائية عن واقع التعليم العالي عبر السنوات القليلة الماضية، حسب ما ذكرت وزارة التعليم في بيان.

واستمعت اللجنة إلى «عرض للجهود التي قام بها فريق العمل المكلف بتخريط الجامعات القائمة، وتجميع المعلومات الإحصائية وتمثيلها بيانيا، والمؤشرات التي تساعد في وضع النموذج لهيكلة الجامعات وتوزيعها جغرافيا».

 

جانب من اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح هيكلة الجامعات الليبية. (الإنترنت)
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