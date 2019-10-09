بالصور: استعراض موسيقي في شوارع طرابلس احتفالا بيوم الشرطة

فرقة موسيقى الشرطة خلال إحياء ذكرى يوم الشرطة في طرابلس، 9 أكتوبر 2019، (داخلية الوفاق)

نفذت فرقة موسيقى الشرطة، صباح اليوم، الأربعاء، استعراضا في شوارع وأحياء العاصمة طرابلس، إحياء لذكرى يوم الشرطة، التي تحل يوم 8 أكتوبر من كل عام.

وعزفت الفرقة النشيد الوطني، ونشيد الشرطة، إضافة إلى عدد من الأناشيد الشرطية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأتي هذه الفعالية استعدادا للاستعراض الأمني الذي سيقام اليوم في ميدان الشهداء، تحت شعار «ليبقى عهدنا لأمن وطننا».

وسيشارك في هذا الاستعراض المرتقب الإدارات والأجهزة الأمنية، لـ«يؤكدون المضي قـدما على درب من سبقهم من مؤسسي قطاع الشرطة؛ كي تنعم البلاد بالأمن والسكينة، وحفاظا على أمن وسلامة الوطن»، حسب البيان.

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واستضاف فندق «كورنثيا» وسط العاصمة طرابلس، مساء أمس، فعاليات الاحتفال بتلك الذكرى، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وعدد من المسؤولين بالدولة والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

وألقى السراج خلال الاحتفال، كلمة وجه فيها الشكر إلى رجال الشرطة، وأكد خلالها ازدياد نشاط الإرهاب «بسبب الاعتداءات الأخيرة»، كما أكد أنه لا حوار مع «من يريد إعادة الحكم الشمولي».

الفرقة خلال عذفها أحد الأناشيد

القيادات الأمنية تتابع الاستعراض

الفرقة قبيل توجهها إلى ميدان الشهداء