المشري: مؤتمر ألمانيا حول ليبيا ليس بالشكل التقليدي وجولاته بدأت منذ فترة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 11:53 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال الجلسة العامة للمجلس. (الإنترنت)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المؤتمر الدولي الذي تسعى ألمانيا لعقده حول ليبيا «ليس بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو وإنما جولات متعددة بدأت منذ فترة».

وقدم المشري خلال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للدولة الخامسة والأربعين بالعاصمة طرابلس، إحاطة للأعضاء حول تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد، حسب ما ذكر المجلس في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أكدوا «ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع من منطلق أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية، وأن القوات المعتدية عليها خارجة عن الشرعية لغرض الانقلاب عليها والسيطرة على السلطة».

وتابع البيان أن الأعضاء ناقشوا تعديل اللجان الدائمة في المجلس بما يتلاءم ومتطلبات العمل الذي تحتاجه المرحلة وتعزيز أدائها، مشيرا إلى أنه «سيتم تقديم مقترح من قِبل اللجان يتضمن آراء الأعضاء ومقترحاتهم ليتم وضعها على طاولة التصويت في الجلسة القادمة».

جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين

واستضافت برلين في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعا «غير معلن» ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

جانب من اجتماع الجلسة العامة للمجلس الأعلى للدولة. (الإنترنت)
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