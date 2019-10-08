الأزمة الليبية على طاولة مباحثات رئيس الحكومة التونسية مع وفد أوروبي

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، فابيو كاستالدو، 7 أكتوبر 2019، (الإنترنت)

بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الإثنين، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس، الوضع الإقليمي، خاصة الأزمة في ليبيا.

وقال رئيس الوفد، فابيو كاستالدو، إن المحادثات مثلت فرصة مهمة للحديث عن الوضع في ليبيا، الذي يؤثر على تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكدا توافق الطرفين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، حسب بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وفي سياق آخر، نوه بنجاح الانتخابات التشريعية في تونس، معتبرا أن الإعلام والحملات الانتخابية التزمت بالضوابط المطلوبة، وجل الملاحظين توقفوا على حسن سير العملية الانتخابية، مضيفا أن هناك بعض النقاط التي يجب العمل على تحسينها وتنظيمها، ومن أهمها مسألة تمويل الأحزاب.

وبعد اللقاء، صرح كاستالدو بأن المحادثة مع الشاهد كانت بناءة، وتدفع نحو تعاون أفضل مع تونس، مشيرا إلى حضور ثلاثة برلمانيين أوروبيين هذا اللقاء.

وأكد أن اللقاء كان فرصة مهمة للتأكيد تجذر العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، معقبا: «تونس شريك أساسي واستراتيجي.. هذا البلد يمثل نموذجا ناجحا في الديمقراطية في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط».