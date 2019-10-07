بدء صيانة معمل الغاز في ميناء الزويتينة

معمل الغاز في ميناء الزويتينة، (مؤسسة النفط: أرشيفية)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بدء أعمال صيانة معمل الغاز بميناء الزويتينة اليوم الإثنين، التي ستستمر لمدة أسبوع.

وأمس، كشفت المؤسسة، تعليق العمل في المعمل، ما سيترتب عليه وقف الإنتاج في حقل الفارغ خلال فترة الصيانة؛ مما يترتب عليه إيقاف نحو 15 ألف برميل نفط يوميًّا، ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد البيان استمرار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل، كما أبلغت الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

وكان المجلس الرئاسي قرر تخصيص 1.5 مليار دينار للمؤسسة خلال العام المالي 2019-2020، حسب ما أوردت وكالة «رويترز»،

وقد نص القرار على « تخصيص 1.2 مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، و300 مليون دينار أخرى لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط».