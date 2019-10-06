«المالية» تطالب المصالح العامة بموافاتها بتقرير الإيرادات والمصروفات وتحذر من التأخير

وجهت وزارة المالية بحكومة الوفاق، المراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، بسرعة موافاة الوزارة بتقرير الإيرادات والمصروفات عن الفترة من 1 يناير حتي 30 سبتمبر 2019.

وحددت الوزارة في منشور لها اليوم، 15 أكتوبر الحالي كحد أقصى لإرسال التقارير، مؤكدة أنه سيتم حجب مخصصات أي جهة تتخلف عن تقديم التقرير وفقا للتشريعات المالية.

وكانت وزارة المالية نفذت صباح اليوم الأحد، أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر الماضي، لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

«المالية» تنفذ أذونات مرتبات شهر سبتمبر

وأحيلت المرتبات إلى مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الإجراء المتبع، بعد أن اعتمدها وزير المالية المفوض فرج بومطاري، وفق صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».