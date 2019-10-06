إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تشكل لجنة لمتابعة المشاريع المتوقفة

مرفق طبي في بني وليد قيد الصيانة والتجهيز. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران إن مدير الإدارة سامي سلامة شكل لجنة لمتابعة كافة المشاريع المتوقفة بالإدارة لرفع تقرير بشأنها إلى مكتب المشروعات بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني من أجل استكمالها وإنجازها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن من بين تلك المشاريع المتوقفة مشروع صيانة وتأهيل المركز الصحي المناصير الذي يضم مبناه شققا سكنية خاصة بالأطباء، وسيجري استئناف أعمال الصيانة به بعد التنسيق مع مكتب المشروعات بوزارة الصحة.

وذكر أبوالنيران أن هناك أيضا وحدة رعاية صحية بحي البراغثة تعمل إدارة الخدمات الصحية على استكمالها من أجل تقديم الخدمات الطبية لسكان الحي وتخفيف الضغط على بقية المراكز الصحية في بني وليد.