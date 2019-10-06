استمرار توقف ضخ المياه من خزان أجدابيا الرئيسي إلى سرت للأسبوع الثاني

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مسؤول بموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، اليوم الأحد، استمرار توقف ضخ المياه النهر الصناعي من خزان أجدابيا الرئيسي إلى مدينة سرت للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن سبب إيقاف ضخ المياه إلى مدينة سرت يعود إلى انخفاض منسوب مياه النهر الصناعى بخزان أجدابيا الرئيسي ما اضطر القائمين على إدارة الخزان إلى إيقاف الضخ.

وأضاف المصدر أن عملية الضخ من خزان أجدابيا توقفت إلى مناطق البريقة وراس لانوف وبن جواد والنوفلية وهراوة والوادي الأحمر وأم القنديل والعامرة وسلطان والأربعين والثلاثين وأبوزاهية والسواوة ثم خزان القرضاية الكبير في سرت.

وأشار المصدر إلى أن سكان سرت يعانون من قلة وضعف ضخ مياه النهر الصناعي إلى مناطقهم التي يجري تغذيتها عبر الخط الاحتياطي بخزان القرضابية الذي قدر كمية المياه الموجودة به بنحو مليون متر مكعب.

ونوه المصدر المسؤول بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي إلى أن كمية المياه المتوفرة بخزان القرضابية تكفي حاجة السكان في سرت «لفترة أقل من شهر»، مشير إلى أن استهلاك سكان المنطقة من المياه يوميا يقدر بنحو 60 ألف متر مكعب.