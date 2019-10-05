بالصور.. حفل تخريج منتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطي في ذكرى يوم الشرطة

حفل تخريج منتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى في ذكرى يوم الشرطة, 5 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

أُقيم اليوم السبت، حفل تخريج دفعة من منتسبي فرع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى، في مناسبة الذكرى 55 للاحتفال بيوم الشرطة الليبية، الذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أُلقيت عديد الكلمات خلال الحفل الذي أُقيم بمقر الفرع، وأكدت أهمية هذه الدورات لرفع كفاءة منتسبي الوزارة.

تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي هيئة الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

كما تخلل الحفل استعراض لمهارات منتسبي الفرع في القضاء على أوكار الإرهاب وحماية الشخصيات والاستيقاف في البوابات والمطاردات.

وفي ختام الحفل وُزِّعت الشهادات والدروع على الأوائل من الخريجين، وتكريم عدد من الشخصيات والتي كان لها دور كبير في إنجاح هذه الدورة.

حضر الحفل آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، ورئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود العجيلي، وآمر عملية البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي، ومديرو أمن مصراتة وسرت والخمس، وعميد بلدية مصراتة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.