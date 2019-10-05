بالصور.. حفل تخريج منتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطي في ذكرى يوم الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 08:37 مساء
حفل تخريج منتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى في ذكرى يوم الشرطة, 5 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

أُقيم اليوم السبت، حفل تخريج دفعة من منتسبي فرع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى، في مناسبة الذكرى 55 للاحتفال بيوم الشرطة الليبية، الذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أُلقيت عديد الكلمات خلال الحفل الذي أُقيم بمقر الفرع، وأكدت أهمية هذه الدورات لرفع كفاءة منتسبي الوزارة.

تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي هيئة الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

كما تخلل الحفل استعراض لمهارات منتسبي الفرع في القضاء على أوكار الإرهاب وحماية الشخصيات والاستيقاف في البوابات والمطاردات.

وفي ختام الحفل وُزِّعت الشهادات والدروع على الأوائل من الخريجين، وتكريم عدد من الشخصيات والتي كان لها دور كبير في إنجاح هذه الدورة.

حضر الحفل آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، ورئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود العجيلي، وآمر عملية البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي، ومديرو أمن مصراتة وسرت والخمس، وعميد بلدية مصراتة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتوقع أن تصاب بالخرف؟