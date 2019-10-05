تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي هيئة الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 08:09 مساء
جانب من حفل تخريج بمديرية أمن جردس العبيد. (الإنترنت)

أقامت مدير مديرية أمن جردس العبيد اليوم السبت حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي هيئة الشرطة لصالح المديرية والتي ضمت 400 شرطي.

وأشرف ضباط وضباط صف المديرية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في الوزارة، على تدريب هذه الدفعة التي تأتي تطبيقا لسياسة وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، حسب ما ذكرت وزارة داخلية الموقتة عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

وحضر حفل التخرج عدد من مدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وضباط وضباط صف المديرية إضافة إلى أعيان المنطقة وأولياء أمور الطلبة.

وثمن مدير أمن جردس العبيد العميد طاهر علي بلحمد دور القائمين على الدورة ودعم وزارة الداخلية للمديرية، معربا عن أمله في تعزيز قدرة الأمن بالمنطقة بعد الدفع بهؤلاء الخريجين للعمل.

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