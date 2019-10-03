إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 03 أكتوبر 2019, 08:43 مساء
إنقاذ المهاجرين، 29 سبتمبر 2019 (صفحة القوات البحرية على فيسبوك)

أعلن حرس السواحل الليبية إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طرابلس الثلاثاء الماضي.

وذكر مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية في بيان اليوم، أن بلاغا ورد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود استغاثة من قارب هجرة غير شرعية مطاطي الثلاثاء الماضي على متنه 102 مهاجر غير شرعي بينهم 3 نساء، وطفلة واحدة على 49 ميلا شمال شرق طرابلس.

وأضاف البيان أن المهاجرين من جنسيات مختلفة موزعين 48 السودان و18 من مالي و6 تشاديين، وجنوب أفريقيا، 10 من بنين و13 سنغاليا، 3 غينيين، 3 مصريين.

وجرى التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل القطاع الأوسط والوصول بهم وإنزالهم، وجرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعي مركز إيواء الخمس.

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