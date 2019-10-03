«بلدي نالوت» يبحث آلية مراقبة المؤسسات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 03:00 مساء
اجتماع المجلس البلدي نالوت، 3 أكتوبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

بحث المجلس البلدي نالوت، اليوم الخميس، آلية مراقبة ومتابعة المؤسسات والإدارات الحكومية داخل البلدية، وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة في هذا الشأن.

كما ناقش المجلس، خلال اجتماعه، المشاكل التي تواجه البلدية، وموقف المشاريع المتعاقد عليها من قبل شركات، التي لم تنفذ، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المجلس يسعى إلى الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة خلال الفترة المقبلة، وقبل حلول فصل الشتاء، ولعل أبرزها الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ تعاني المدينة من انعدام الإنارة داخل شوارعها الرئيسية والفرعية.

وخلال زيارته المدينة الشهر الماضي، وعد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، بتقديم بلاده الدعم إلى البلدية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى قطاعات أخرى، وهي «الأمن والصحة والتعليم».

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