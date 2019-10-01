شركة الكهرباء تناقش نشاط إدارة الاتصالات والمعلوماتية وصيانة شبكة الألياف البصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 08:05 مساء
جانب من اجتماع الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

عقدت الشركة العامة للكهرباء، اجتماعا موسعا لمتابعة سير عمل إدارة الاتصالات والمعلوماتية بالشركة وصيانة خطوط شبكة الألياف البصرية.

وحسب بيان نشرته الشركة عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، تناول الاجتماع استعراض التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2019 الخاص بنشاط الإدارة العامة للاتصالات والمعلوماتية لكل إدارة والوقوف على حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ سير العمل بالإدارة.

وناقش المجتمعون، تطوير وتجديد مركز المعلومات (Data Center) بالإضافة إلى الطلبات الخاصة باستكمال صيانة خطوط شبكة الألياف البصرية.

وركز الاجتماع على توفير الدعم للإدارة وتوفير الإمكانيات اللازمة والقدرات المطلوبة وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بسير العمل بالإدارة وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة المكلف المهندس عياد القنيدي بحضور مدير عام الاتصالات والمعلوماتية المكلف وعدد من مدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للمعلوماتية ومدير إدارة المتابعة ومساعده.

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